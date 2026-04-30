フリーアナウンサーの松尾翠（42）が28日、自身のインスタグラムを更新。夫で元JRA騎手（現在は調教師）の福永祐一氏（49）と休日を満喫する“デート”ショットを披露した。【動画】「ほわほわ優しいエネルギー」京都での街歩き“デート”ショットを披露した松尾翠＆福永祐一夫妻松尾アナは「たまのお休み。植物をチェックしながら少し街歩き。（わたしが） ああ、植物熱がふつふつと。（わたしが）やり始めると止まらないから