アメリカの中央銀行にあたるFRB（連邦準備制度理事会）は29日、政策金利を据え置くことを決めました。FRBは声明で「エネルギー価格の上昇などを受け、インフレ率は高止まりしている」「中東情勢の展開が高い不確実性の一因となっている」と指摘し、政策金利を3.5％から3.75％に据え置くと発表しました。据え置きとなるのは3会合連続です。また、5月に任期を迎えるFRBのパウエル議長は記者会見で、「金融政策の独立性が脅かされてい