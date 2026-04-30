自宅1階と地下室にある巨大水槽。その中ではプラチナアリゲーターガーやナマズ、アロワナなど、さまざまな魚が泳いでいる。そんなまるで水族館のような自宅の様子を収めた動画が359万回再生を超える反響を呼び、「迫力ある水槽で羨ましい」「ど、どうぶつの森？」「こんな自宅見たことない」などとコメントが寄せられた。巨大水槽のある自宅を建てたきっかけや、魚を飼育することへの想いなどについて、投稿主に話を聞いた。【別