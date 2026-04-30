俳優の浅野ゆう子さん（65）が2026年4月22日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなブルーのセットアップコーデを披露した。「完成披露試写会がありました」浅野さんは、出演する映画の完成披露試写会があったことを報告し、ブルーのジャケットとスカートのセットアップ姿など6枚の写真を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、袖がシアー感のあるデザインになったブルーのジャケットとスカートを着用。足元にはブルーの