ゴールデンウイークにぜひ訪れたい観光スポットをご紹介します。今回は「まもなく見納め」の景観が楽しめる「太宰府天満宮」です。歴史に触れるだけでなく、参道では「トレンド」も楽しめます。 一年中、多くの観光客でにぎわう福岡県太宰府市の太宰府天満宮。受験合格などに御利益があるとされ、県内外から年間1000万人ほどが訪れる福岡でも有数の観光地です。実は、このゴールデンウイークまでの貴