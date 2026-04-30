ゴルフ仲間の中で最も嫌がられる存在、それは「プレーが遅い人」ではないでしょうか。 打つ前のルーティンが長かったり、無駄な動きが多かったりと、一緒に回っているとどうしてもイライラしてしまいますよね。 今回は、人気マンガ『ゴルフは気持ち』第4話のエピソードから、スロープレーヤーに遭遇した際のメンタルコントロール術を解説します。 ゴルフ仲間で一番嫌われるのは「