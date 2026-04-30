ダウンスウィングで左に体重を乗せようとする動きは無意味！ Sスウィングのテークバックでは、まずアウターシェルが動き出し、それが限界まで達すると、肋骨が右に回り始めます。肋骨が背骨のねじれの限界の17度、右に向き切ると、今度は骨盤が右に回り始めます。その骨盤は、股関節の可動域の限