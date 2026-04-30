■白野寛太記者「採れました。潮干狩りといえば、このマテ貝です。多くの人が訪れていて、 みなさん続々と掘り進めています。」 福岡県苅田町の白石海岸で採れるのは、今が旬の「マテ貝」です。砂に開いた小さな穴にうまく塩を入れると、飛び出してきます。ゴールデンウイーク前後の潮の引き具合が、マテ貝掘りに最適だということです。 入場料500円を払えば、採り放題です。この日はおよそ1000人が訪れまし