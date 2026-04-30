イラン軍事顧問米が封鎖継続なら我々は対応する、報復は依然として有効だ イラン最高指導者の軍事顧問を務めるレザイ氏は、米国が封鎖を継続するなら我々は対応すると語った。 報復は依然として有効である、この戦争は米国にとって破滅的な結果をもたらす。米国はイランが提示した条件を受け入れるべきだ。 トランプ米大統領は海上封鎖を継続する方針を示している。封鎖は爆撃よりも効果的だとして、核問題に関するイラ