親しくなりたい人に積極的にアプローチすることで、本当に友人や恋人になれることもあれば、ストーカー扱いされたり、ハラスメントで訴えられたりすることもある。後者のリスクを考えると、大人が新たに友達を作るには勇気が必要な時代である。【写真を見る】「仲良くなりたい」と思う人と出会った時に古市憲寿氏が“やること”とはそれでもあまり相手の気持ちを考えすぎずに声をかけたほうがいい――作家・社会学者の古市憲寿