男子ゴルフの超高額賞金ツアー「LIVゴルフ」を支援するサウジアラビアの政府系ファンド「パブリック・インベストメント・ファンド（PIF）」が、今季終了後に資金提供を打ち切ると29日、米紙ウォールストリート・ジャーナル（電子版）が伝えた。LIVは30日までに選手らに事情を説明する予定で、運営継続のために外部投資家と協議しているという。2022年に始まったLIVゴルフはPIFの支援を基にジョン・ラーム（スペイン）ら多数の