後輩からバレンタインチョコをもらい、夫はかなり舞い上がっている様子。冷静に忠告する妻に対し「嫉妬」と言い放つ始末。この日をきっかけに、勘違い夫の暴走が始まって…!?>>【まんが】そのチョコ勘違いです(ウーマンエキサイト編集部)