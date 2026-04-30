米大リーグは２９日（日本時間３０日）、各地で行われた。ドジャースの大谷翔平は本拠地ロサンゼルスでのマーリンズ戦に１番指名打者（ＤＨ）で先発出場。２打数無安打３四球、１盗塁だった。試合は２−３でドジャースが競り負けて２連敗となった。（デジタル編集部）マーリンズ先発は２０２２年にサイ・ヤング賞を受賞した右腕のアルカンタラ。大谷はこの好投手に対し、通算９打数２安打ながら、昨季は２本塁打を放っていた。