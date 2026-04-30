■MLBドジャース2ー3マーリンズ（日本時間30日、ドジャー・スタジアム）ドジャースの大谷翔平（31）が本拠地でのマーリンズ戦に“1番・DH”でスタメン出場。2打数無安打3四球1盗塁。4試合ぶりのノーヒット、先頭打者で2度四球で出塁も得点に絡めず、チームは2試合連続で1点差ゲームを落として今季3度目の連敗となった。前日29日は今季2度目の投手のみの出場となった大谷、6回2失点で5試合連続クオリティスタート（QS：先発投手が