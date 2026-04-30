滋賀県日野町で、42年間にわたり“無実”を訴えてきた家族がいる。阪原弘さんの長男・弘次さん（64）と、妻のつや子さん（88）だ。弘さんは2011年3月、服役中に75歳で死去した。【映像】亡くなる直前の阪原弘さん（実際の様子）1984年12月、酒店店主の女性が行方不明となり、20日後に約6キロ離れた草むらで遺体が発見された。その約３カ月後、山林で手提げ金庫がみつかった。事件現場の酒店は、店の一角でも酒を飲むこともでき