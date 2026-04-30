4月30日（木）の『アメトーーク！』では、マンガ業界から高い注目度を誇る大人気企画「マンガ大好き芸人」が放送される。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！スタジオには、ケンドーコバヤシ、川島明（麒麟）、野田クリスタル（マヂカルラブリー）という常連メンバーをはじめ、平井まさあき（男性ブランコ）、あんり（ぼる塾）、蓮見翔（ダウ90000）が集結し、“今、オススメしたい1冊”を熱烈プレゼンする。川島は「中3特有