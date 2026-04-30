攻守の重要局面となる「バイタルエリア」で輝く選手たちのサッカー観に迫る連載インタビューシリーズ「バイタルエリアの仕事人」。第63回は、RB大宮アルディージャのMF泉柊椰だ。前編では、バイタルエリアへの考え方や、神戸・山形での日々、大宮での１・２年目などを語ってもらった。後編では、現在地と未来図に迫る。まずは、ドリブラーとしての意識の変化と、今季ここまでチーム最多の８ゴールをマークできている要因を訊い