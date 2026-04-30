2026年4月17日、DIY系YouTuberのポレポレDIYチャンネルが自身のYouTubeチャンネルを更新。200万円で購入したことを発表していた、東北某所のシャッター街に佇む廃墟ビルのリノベーションを進める動画を公開した。 （関連：【画像あり】「かなり貴重」「絶対価値あり」DIY系YouTuberが廃墟から発掘した“お宝”の数々） ポレポレDIYチャンネルは格安物件を購入し、DIYで驚きのリノベーションを施し、家をよ