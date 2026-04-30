開催：2026.4.30 会場：ロジャーズ・センター 結果：[ブルージェイズ] 8 - 1 [Rソックス] MLBの試合が30日に行われ、ロジャーズ・センターでブルージェイズとRソックスが対戦した。 ブルージェイズの先発投手はエリック・ラウアー、対するRソックスの先発投手はブラヤン・ベロで試合は開始した。 1回表、2番 ウィルソン・コントレラス 5球目を打ってレフトスタンドへのホ&#