「鼻づまりがひどくて寝つけない」「夜中に何度も目が覚めてしまう」、そんな経験はありませんか？ 鼻がつまると口呼吸になり、喉の乾燥や睡眠の質の低下につながることもあります。そこで今回は、鼻づまりを放置するリスクと治療法について、「高田馬場みやの耳鼻咽喉科」の宮野先生に解説していただきました。 監修医師：宮野 一樹（高田馬場みやの耳鼻咽喉科） 埼玉医科大学医学部医学科卒業。東京大学大学院医学系研