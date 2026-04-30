誕生日やクリスマスに欲しかったゲームを手に入れた瞬間、子どもは大喜びする。だが、その熱が長く続かないことに、違和感を覚えたことはないだろうか。ゲームが「欲しい」子どもを、ゲームが「作りたい」子に導くには、親はどうすればいいのか？※本稿は、一般社団法人子供教育創造機構代表理事の森 博樹『子どもの「好き」を「生きる力」に育てる 親子ではじめる10歳からの起業家教育 圧倒的な主体性を育む「5ステップ成長循環メ