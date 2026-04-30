本レンズが発売されたのは2020年8月。当時は一般的ではなかった焦点距離500mmまで届く超望遠ズームレンズであり、しかも本格的なLレンズということで、フルサイズミラーレスカメラならではのメリットを活かしたレンズの登場に心が躍ったものだった。 外観・仕様 最大径×長さはφ93.8×207.6mmで、質量は約1,370g（三脚座含まず）。絞り値こそやや暗めではあるが、500mmまで届く超望遠性能を考えれば、現代の高