2026年、『志村けんのバカ殿様』が放送開始から40周年を迎えた。時代が変わり、テレビのコント番組が減った今も、このシリーズが人気なのはなぜか。放送初期から現場を支えた桑野信義さんに、『バカ殿様』の舞台裏と、志村けんさんの知る人ぞ知るリーダーシップについて秘話を聞いた。【前編】（ライター橋本未来）新作コントを待ち望む期待に応え家来たち「スピンオフ」の可能性は？――今年、志村けんさんの看板番組『志村けん