フェイエノールトで活躍する日本代表FW上田綺世が４月29日、自身の公式SNSを更新。第一子誕生を報告した。「ご報告です。新しい家族が増えました。命がけで出産を乗り越えてくれた妻、支えてくれている家族に心から感謝しています。妻と娘のためこれからより一層頑張ります。これからもよろしくお願いします」また、妻でモデルの由布菜月さんも同じタイミングでこう投稿した。「先日、第一子となる女の子を出産しました。母子