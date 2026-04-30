タレントの菊地亜美（35）が29日放送の日本テレビ「上田と女が吠える夜」（水曜後9・00）に出演。海道から東京へ移住した両親が一番良かったと思っていることを明かした。この日のテーマは「北海道VS沖縄の女が大激論SP」。雪にまつわる話題となると、北海道北見市出身の菊地は「除雪車とか、毎日自分たちで雪かきしないと本当に通れない」と、道民の日課を明かした。そのため「うちの両親、2年前に東京に引っ越してきたんで