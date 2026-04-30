【ソウル＝仲川高志】韓国の人権団体「転換期正義ワーキンググループ」は２８日、北朝鮮の金正恩（キムジョンウン）政権下で執行された処刑に関する報告書を公表した。金正恩朝鮮労働党総書記が権力を受け継いだ２０１１年１２月から２４年１２月までの１３年間に、少なくとも１３６件の処刑が執行され、３５８人が殺害されたという。報告書は、北朝鮮の５１の市・郡に住んでいた脱北者２６５人からの聞き取り調査結果と、北朝