俳優の木南晴夏が主演を務める9日スタートのフジテレビ木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』（毎週木曜後10：00）の第4話が30日に放送を迎える中、あらすじと場面カットが公開された。【写真】 “模擬”お料理コーナーで笑顔を見せる木南晴夏&高杉真宙本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦（木南晴夏）が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”