スタッフ発案の「山本譲二メタル化計画」に乗せられて得たのは、ギターでした。かつて食べていくため自己流で覚えましたが、やっぱりギターは格好いいなあと思い、練習し直しています。毎日1時間ぐらい弾いています。もう少しギターがうまくなったら、コンサートなどで披露しようと狙っています。また、歌を追いながら、コードを押さえてギターを弾いていると、不思議な感覚に陥ります。作った作曲家の先生の姿が何となく浮か