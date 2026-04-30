「ブルージェイズ８−１レッドソックス」（２９日、トロント）ブルージエイズの岡本和真内野手は２試合連続の決勝打を放ち、チームの連勝に大きく貢献。４打数１安打２打点だった。１点を追う三回の第２打席だった。２死満塁でカウント２ボールから低めのシンカーを捉えて左前に運んだ。打球は左前に弾む価値ある逆転タイムリー。岡本は前日の試合でも決勝タイムリーを放っており、２試合連続で大きな一打を放った。本拠地