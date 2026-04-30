◆ ボスラーと尾田の走塁判断にミス中日が2−4でDeNAに敗れた。試合では走塁ミスが重なり、自らチャンスを手放す展開となった。29日放送のCSフジテレビONE『プロ野球ニュース』では、解説陣がこうした走塁判断について言及した。まず、4回の攻撃。相手投手の暴投により無死二塁・三塁とした場面。続く鵜飼航丞の三遊間へのゴロの間に三塁ランナーが生還したが、二塁ランナーのボスラーは三塁へ進塁せず。ここで高木豊氏は三塁