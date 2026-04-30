13連戦最終戦…CY賞右腕と対戦【MLB】マーリンズ 3ー2 ドジャース（日本時間30日・ロサンゼルス）ドジャースの大谷翔平投手は29日（日本時間30日）、本拠地でのマーリンズ戦に「1番・指名打者」で先発出場し、2打数無安打3四球1盗塁。9回の得点機は申告敬遠で勝負を避けられた。チームは2-3で敗れ、カード負け越しとなった。2022年にナ・リーグのサイ・ヤング賞に輝いたアルカンタラと対戦。初回の第1打席は膝元に沈むスライダ