平成から令和へ。28年ぶりに、あの“鬼塚英吉”が復活する――。俳優の反町隆史が29日、都内で行われたカンテレ・フジテレビ系連続ドラマ『GTO』(7月20日スタート、毎週月曜22:00〜)の取材会に出席し、28年ぶりに連続ドラマとして復活する同作への思いを語った。反町隆史1998年に放送され、平均世帯視聴率28.5％、最終回35.7％(ビデオリサーチ調べ・関東地区)を記録した伝説の学園ドラマ『GTO』。2024年にはスペシャルドラマ『GTO