玄関を出た瞬間に警察官に呼び止められ、身に覚えのない「通報」を突きつけられた親子。「道路でボール遊びをしていた」と疑われたものの、その裏にはタイミングが悪すぎる“真犯人”の存在があって……？ 友人が体験談を語ってくれました。 玄関先で待ち構えていた「予期せぬ来客」 私は戸建てが並ぶ住宅街に住んでいます。 ある日、小学生の子ども2人を連れて、公園に行こうとしたときのことです。 子ども2