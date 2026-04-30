神戸港のにぎわいづくりを目的とした定期花火イベント「神戸港ウィークエンド花火」が、ゴールデンウイーク期間中の5月2日、神戸市中央区のメリケンパーク沖で行われる。打ち上げは午後7時30分からで、約5分間にわたり神戸の夜空を彩る。同イベントは、神戸ウォーターフロントの魅力向上を目的に年間を通じて実施されているもので、毎月第1・第3土曜日を中心に開催。短時間ながらも気軽に楽しめる花火として定着しつつあり、観