ドイツ人エンジニアのニッキー・ライナート氏が、Anthropicの生成AIアシスタントであるClaudeの有料プランを解約した理由を自身のブログにまとめています。Why I Cancelled Claude: Token Issues, Declining Quality, and Poor Support - Nicky Reinerthttps://nickyreinert.de/en/2026/2026-04-24-claude-critics/ライナート氏はコーディングアシスタントのClaude Codeを利用し始めた頃を思い出しながら、「最初の数週間はとても