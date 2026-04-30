井上尚弥と中谷潤人の東京ドーム決戦は、３２戦全勝同士の無敗対決となる。デビュー以来無傷の３２連勝は、日本人歴代最多記録。勝者が単独最多に躍り出る。うち世界戦の戦績は、尚弥が２７戦全勝（２３ＫＯ）、中谷は１０戦全勝（９ＫＯ）。２人の世界戦全ラウンドのデータを分析し、戦力を比較した。（勝田成紀）××××【１】尚弥、中谷ともに世界戦８割超のラウンドを支配世界戦でのＫＯラウ