◇ナ・リーグドジャース2―3マーリンズ（2026年4月29日ロサンゼルス）ドジャース・大谷翔平投手（31）は29日（日本時間30日）、マーリンズ戦に「1番・DH」で先発出場し、2打数無安打、3四球1盗塁だった。チームは2―3で敗れて2連敗。カード負け越しを喫した。22年サイ・ヤング賞右腕のアルカンタラを相手に第1打席は空振り三振。第2打席は四球を選ぶと、今季4盗塁目となる二盗を決めた。打者として出場した最近4試合で3