ダンス＆ボーカルグループ・BUDDiiSの森愁斗が映画初主演を務める『ウォーターガーディアンズ』が、今夏に公開されることが発表された。あわせて、メインキャスト、特報映像、キャストコメントが一挙解禁された。本作は、ライフセーバーを目指す若者たちのひと夏を描く青春ストーリー。友情、恋、そして夢に向かって突き進む姿を描いた、王道かつフレッシュなサマームービーだ。【動画】映画『ウォーターガーディアンズ』特報