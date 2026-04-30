29日(現地時間)、UEFAチャンピオンズリーグ(CL)準決勝1stレグでアトレティコ・マドリードとアーセナルが対戦し、1-1で引き分けた。互いに決定機を作り出せない膠着した試合展開の中、先手を取ったのはアーセナルだった。42分にヴィクトル・ギェケレシュがアトレティコのペナルティエリア内でダヴィド・ハンツコに倒され、アーセナルにペナルティキックが与えられる。これをギェケレシュがしっかりとゴール左に決めて、アーセナルが