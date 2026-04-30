◆米大リーグドジャース２―３マーリンズ（２９日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が２９日（日本時間３０日）、本拠地・マーリンズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場し、２打数ノーヒット３四球１盗塁の内容だったが、チームは連敗を喫した。２カードぶりの負け越しとなった。大谷は１点を追う９回に２四球と犠打で１死二、三塁で迎えた５打席目は申告敬遠だった。続くフ