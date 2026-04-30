ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は３０日、北海道・旭山動物園の３０代の男性職員が妻の遺体を遺棄したと供述していることを報じた。例年なら観光客でにぎわう旭山動物園だが、夏営業の開演時期を５月１日に延期すると発表。そのため「きのうは客の姿はありませんでした」と映像とともに紹介した。同動物園を巡っては３０代の男性職員が動物園の焼却炉に妻の遺体を遺棄して数時間にわたって燃や