【トロント（カナダ）＝平沢祐】米大リーグは２９日、各地で行われ、ブルージェイズの岡本和真は、吉田正尚が所属するレッドソックス戦に４番三塁で出場し、三回に逆転２点適時打を放って８―１の勝利に貢献した。吉田は出番がなかった。ブルージェイズの岡本が２試合続けてヒーローになった。１点を追う三回、二死満塁で打席へ。２ボールから外寄り低めのシンカーを捉えると、鋭い打球が左前で弾み、逆転の２点適時打となっ