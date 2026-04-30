◇ア・リーグブルージェイズ8−1レッドソックス（2026年4月29日トロント）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が29日（日本時間30日）、レッドソックス戦に「4番・三塁」で先発出場。0−1の3回2死満塁の第2打席で、ベヨが投じた95・2マイル（153・2キロ）のシンカーを弾き返し、決勝の逆転左前2点打。2連勝に貢献した。この日は4打数でこの1安打のみながら、値千金の2打点を叩き出した。前日にも決勝打を放ち、連日の