アメリカのトランプ大統領は、ロシアのプーチン大統領と電話会談をおこない、ウクライナでの一時的な停戦を提案したと明らかにしました。トランプ大統領「良い会話ができた。比較的早い時期に解決策を見つけられるのではないかと思う」トランプ大統領は29日、ロシアのプーチン大統領との電話会談で、ウクライナでの一時的な停戦を提案したと明らかにしたうえで、プーチン氏が停戦を受け入れるだろうという見通しを示しました。また