お笑いコンビ、バナナマンの設楽統（53）が29日、MCを務めるフジテレビ系生情報番組「ノンストップ！」（月〜金曜午前9時）に出演。前日28日、体調不良で当面休養に専念すると発表した相方日村勇紀（53）について言及した。「お医者さんに診てもらったら『1回がっつり休んだ方がいいんじゃないか』っていうことになりまして」と説明。「だから今は本当、『体の回復に向けてゆっくりと休んでください』と伝えました」と続けた。また