歌手岩崎宏美（67）が29日、東京国際フォーラムで「デビュー50周年記念コンサート〜永遠のありがとう〜グランド・ファイナル！」を1500人を集めて開いた。昨年4月25日のデビュー50周年の日から、20会場で計2万人を集めたツアーの集大成。「聖母たちのララバイ」「ロマンス」「シンデレラ・ハネムーン」など全38曲を歌った。「昔の歌を同じようには歌えませんが、今の声で楽しみながら歌っているので、続けてきてよかったと思ってい