韓国プロ野球（KBO）チームの初々しいチアリーダーが話題だ。去る4月25日、ソウル・蚕室（チャムシル）野球場で「2026新韓SOL KBOリーグ」斗山ペアーズ対LGツインズ戦が行われた。この日、LGツインズが本拠地にて、7-5で勝利した。【写真】可愛すぎる韓国女子高生チアそんなチームの“勝利の妖精”となったのが、高校生チアリーダーのヤン・ヒョジュだ。2008年生まれの彼女は、インフルエンサーとして名を馳せた後、2025年に韓国プ