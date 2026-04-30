初夏の訪れとともに、爽やかな味わいを楽しみたくなる季節。そんな気分にぴったりな新作が、バゲットラビットから登場します。抹茶の奥深い香りとフルーツの甘酸っぱさを掛け合わせたパンは、見た目にも涼やかで心までリフレッシュ♡毎日の朝食やティータイムを少し特別にしてくれる、初夏限定のラインナップをチェックしてみませんか♪ 抹茶×甘酸っぱさが魅力のブール 「イチゴとホワイトチョコの