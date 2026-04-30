◇プロ野球セ・リーグ巨人4-2広島(29日、東京ドーム)巨人の竹丸和幸投手が6回2失点で今季4勝目をマーク。苦しんだ5回を乗り越えて6イニングを投げたことに解説の江川卓さんも称賛しました。4-0の5回、2アウトから四球を出すと、持丸泰輝選手にタイムリー二塁打を献上。さらに暴投でランナーを3塁に進められ、モンテロ選手のタイムリーで2点差に詰められます。なおも安打と四球で満塁へ。それでも阿部慎之助監督は続投を決断。竹