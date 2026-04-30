【ニューヨーク共同】国賓として訪米中のチャールズ英国王夫妻は29日、東部ニューヨークを訪れた。2001年の米中枢同時テロから今年9月11日で25年となるのを前に、テロで崩壊したマンハッタンの世界貿易センタービル跡地で、犠牲者の名前が刻まれた慰霊碑に花束をささげた。AP通信によると英君主のニューヨーク訪問は10年のエリザベス女王以来。花束には「悲劇的に命を落とした全ての方々をしのび、米国民に変わらぬ連帯の意を